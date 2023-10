Grande Fratello, Heidi Baci abbandona la casa senza salutare nessuno. Concorrenti in lacrime

Heidi Baci non è più una concorrente del Grande Fratello. Al termine della puntata di lunedì 16 ottobre l'imprenditrice ha lasciato la casa senza salutare nessuno. La visita del padre durante la diretta ha sconvolto il suo percorso all'interno del reality. Concorrenti increduli. Ma andiamo con ordine.

Heidi lascia il GF

Forte e schietta poteva essere una potenziale vincitrice e si è rivelata, invece, una delle più fragili. Heidi Baci non ha retto la pressione di una puntata difficilissima e ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello abbandonando la casa senza salutaer nessuno.

Nella diretta di lunedì 16 ottobre, dopo le clip sul suo rapporto con Massimiliano Varrese, Heidi ha avuto un durissimo confronto con il padre che ha utilizzato toni molto forti che hanno condizionato completamente l'imprenditrice.

«Quando sei entrata ci hai reso felici - le ha detto il padre - dopo un po' la tua scelta sbagliata tra te e un uomo più vecchio di me ci ha devastati, da quel momento non ti riconosco più mi sembri un'altra persona, non sei riuscita a mettere un muro a una persona più grande di te che ti stressa».

Le parole che hanno colpito di più Hedi sono state quelle sulla madre «Tua mamma non ti guarda più, sta male, io sono qui perchè non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità, ho promesso a tua mamma che stasera ti porto a casa.

L'annuncio

Heidi è andata via uscendo dal confessionare, a dare l'an nuncio dell'addio agli altri concorrenti è stata Letizia «Hanno detto a me di dirlo a tutti: Heidi è andata via. Ci hanno chiesto di preparare le sue cose, a tempo debito avrà modo di darci le sue spiegazioni». Valentina scoppia in lacrime, tutti gli altri increduli.

