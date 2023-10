GF, Signorini smaschera Heidi: «Ti sei avvicinata a Massimiliano per strategia». La sua reazione sciocca tutti

Quando Heidi Baci è andata in nomination ed ha rischiato di uscire si è avvicinata a Massimiliano Varrese, superata la nomination però le cose sono andate in modo diverso. Casualità o strategia? Alfonso Signorini ha voluto parlare con i diretti interessati durante la puntata di lunedì 16 ottobre.

Alfonso Signorini e Heidi

L'improvviso riavvicinamento di Heidi a Massimiliano Varrese proprio durante la nomination ha destato non pochi sospetti e Alfonso Signorini ha deciso di volerci vedere chiaro.

«Alla vigilia del televoto ti lasci andare e dici a Massimiliano che lo aspetti, subito dopo il televoto, quando eri salva hai detto andiamoci piano, mi verrebbe da pensare che era tutta una strategia».

«Lo capisco ma non è così - replica Heidi - io e Massimiliano ci siamo riavvicinati molto prima della nomination, a me lui piace moltissimo». «Se ti piace perchè scappi?» la stuzzica il conduttore «Io non scappo ho chiarito la mia posizione, io e Vittorio siamo amici e non c'è nessun tipo di interesse.

Dopo la scenata di gelosia fatta da Massimiliano Heidi gli ha detto «Io parlo con chi voglio, come voglio e quando voglio», cosa che ha rotto ogni equilibrio, tanto che durante la puntata rivedendo le clip Heidi ritratta quanto detto poco prima e lascia tutti di stucco «Non mi sento legata a Massimiliano dopo quello che è successo».

