I genitori di Heidi contro il Grande Fratello «Siamo devastati e con le mani legate. Un incubo». Sui social una presunta chat

Il riavvicinamento tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci potrebbe aver messo in allarme i genitori dell'imprenditrice. Su twitter, durante la diretta della puntata di giovedì 12 ottobre, una ragazza ha pubblicato una chat in cui sembrerebbe raccogliere un appello disperato dei genitori contro il Grande Fratello.

Chat pericolosa

Sin dalla prima puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha puntato tutto su Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Tra i due ci sono oltre 21 anni di differenza, ma il problema non sarebbe nemmeno quello. Ciò che è apparso agli occhi dei social è la "costrizione" a voler creare una coppia per forza.

Anche perchè Heidi ha più volte dato un bel due di picche all'attore ammettendo fermamente: «Non mi piace, chiudiamola qua», salvo poi ripensarci esattamente nella settimana in cui è finita in nomination.

Nel post di questa ragazza si legge una presunta chat con quella che dovrebbe essere la mamma di Hedi. La signora scrive: «In famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate. Quest'uomo ha l'età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui. Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi a darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta positiva adesso. Le ripeto ci sentiamo le mani legate e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perchè io non ho più i coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere in un incubo». Non ci sono certezze che questo post sia reale.

