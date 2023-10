Grande Fratello, Heidi ci ripensa: «Ho sbagliato con Massimiliano, avevo paura». Bufera sui social: «Falsa»

Dal due di picche al grande pentimento. Heidi Baci ha ammesso, durante la direttà del Grande Fratello di giovedì 12 ottobre, di provare qualcosa per Massimiliano Varrese. Un cambiamento radicale che però ha fatto insospettire i social, che pensano sia tutta una strategia per non uscire.

Il ripensamento

Dopo essere finita in nomination lo scorso lunedì, Hedi Baci ha cambiato completamente atteggiamento e si è riavvicinata a Massimiliano Varrese. I vari rifiuti che la concorrente del Grande Fratello ha rifilato all'attore sono spariti di colpo.

Durante la diretta di giovedì 12 ottobre Alfonso SIgnorini ha voluto chiedere a Heidi il perchè di questo cambiamento, lei si commuove «In tutto questo percorso ho sempre pensato di proteggere Massimiliano, mi sono spaventata, odio ammetterlo perchè io sono quella che non ha mai paura.

«Nella mia vita ho imparato che bisogna vivere oggi - ha sottolineato Varrese - perchè una volta ho fatto una promessa non l'ho mantenuta e mi è cambiata la vita e da quel momento in poi mi sono ripromesso che non si può aspettare domani. Voglio vivere la vita ogni giorno come un dono, essere distratti non è bello. Non ce l'ho fatta ad evitare questa cosa».

Io che guardo Heidi mentre si rovina la vita solo per salvarsi dalla nomination #GrandeFratellopic.twitter.com/wWXRhw3tsk — T7 Gossip (@gossip_t7) October 12, 2023

I sospetti

Sui social però i sospetti che questo riavvicinamento sia finto sono molto concreti. In tanti credono che sia frutto di una strategia per non far uscire l'imprenditrice che si trova in nomination.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 22:36

