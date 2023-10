Dopo le scelte di Fedez e Dargen D'Amico, giovedì sera è toccato ad Ambra Angiolini e Morgan,formare le proprie squadre da portare alle Home Visit. La puntata di X Factor, oltre alle esibizioni dei talent, ha visto al centro le dinamiche tra i giudici.

X Factor 2023: fischi per Ambra, Dargen la difende «Cosa doveva fare?». Fedez non teme Morgan

Le scelte di Ambra

Nella puntata di X Factor 2023 dedicata ai Bootcamp, ad aprire le danze è stata Ambra Angiolini, che porta con sé: Gaetano De Caro, che ha presentato una cover di “Pensiero stupendo” di Patty Pravo; gli Isobel Kara con la loro originalissima versione “salentina” di “NIMPHA - La storia di una ninfomane” di Madame; Jacopo Martini con il suo inedito “Dispetto”; Matteo Pierotti con la sua “Più o meno”; Angelica Bove con una cover ad alto tasso emozionale di “All I Want” dei Kodaline.

Non sono mancate le tensioni. Prima Morgan che ha contestato la scelta di Ambra di mandare a casa Margherita Silvestrini. «Io penso che abbia suonato molto bene - ha detto il cantautore - che abbia cantato bene, io non ho mica sentito queste imprecisioni». Ma Ambra non si fa intimorire: «Purtroppo sentiamo in modi diversi».

I fischi

Per Ambra non è stata una puntata semplice.

Le scelte di Morgan

Per la squadra di Morgan, invece, a conquistare le 5 sedie disponibili, ottenute tutte con dei sorprendenti switch, sono stati: gli Animaux Formidables, con il loro personalissimo sound sulla cover di “Who Said” dei Planet Funk; Niccolò Selmi, con la sua intensa versione di “Elliot’s Song” di Dominic Fike; i Manifesto che con “Black” hanno fatto riscoprire i Pearl Jam al loro giudice; Anna Castiglia e la sua inedita reinterpretazione di “Un Tempo Piccolo” di Franco Califano; e i Sickteens, con la loro coraggiosa cover di “Hold On” di Justin Bieber rivestita di rock.

Fedez su Morgan

Le scelte di Morgan non impensieriscono miminamente Fedez che commenta «Per me Morgan può continuare benissimo così, a me va bene. Per ora devo dire non sono per nulla spaventato, non c’è nulla che mi intimorisca».

Le squadre che andranno agli Home Visit

Tra una settimana, giovedì 19 sempre su Sky e in streaming su NOW, i 4 giudici porteranno cinque aspiranti concorrenti ciascuno alle Home Visit.

Con Fedez ci saranno Lorenzo Bonfanti, Sara Sorrenti, Giulia Petronio, Maria Tomba, Asia Leva;

Dargen D’Amico porterà con sé Andrea Settembre, Fabio D’Errico, Stunt Pilots, Edoardo Brogi, Fabrizio Longobardi;

Ambra Angiolini sarà accompagnata da Gaetano De Caro, Isobel Kara, Matteo Pierotti, Jacopo Martini, Angelica Bove;

Per Morgan ci saranno Animaux Formidables, Niccolò Selmi, Manifesto, Anna Castiglia, Sickteens.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 14:24

