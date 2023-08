Filippo Bisciglia, sarà lui il conduttore di Temptation Island Winter. Ecco tutte le novità

Squadra che vince non si cambia. Filippo Bisciglia sarà alla conduzione anche di Temptation Island Winter, il format invernale del docu reality estivo di Mediaset. Ancora non c'è, però, la conferma ufficiale. Ma andiamo con ordine.

Filippo Bisciglia fa il bis: sarà lui il conduttore di Temptation Island Winter. Ecco tutte le novità

La scelta

L'indiscrezione su Filippo Bisciglia come conduttore di Temptation Island Winter arriva da TvBlog. Secondo quanto risulta a Leggo, questa ipotesi sembrerebbe essere confermata anche grazie al successo dell'ultima edizione e soprattutto ai fan del programma.

In passato ci sono state altre conduttrici di Temptation Island, per la versione Vip, ovvero Alessia Marcuzzi e Simona Ventura, ma nonostante l'apprezzamento che hanno ottenuto sui social c'erano sempre richieste di un ritorno di Bisciglia.

Totonomi

Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale né da parte di Mediaset, né dallo stesso Bisciglia. Il primo nome che era circolato per questa edizione invernale di Temptation Island era stato quello di Lorella Cuccarini, già coach di Amici.

Ma la lista delle papabili conduttrici è piuttosto ricca: da Silvia Toffanin al braccio destro di Maria De Filippi Raffaella Mennoia. Per lei sarebbe la prima volta come conduttrice. Tra i rumors degli ultimi giorni si è parlato anche di Ilary Blasi, ma questa sembrerebbe essere l'ipotesi meno accreditata.

La Blasi, infatti, dopo la chiusura dell'Isola dei Famosi che ha ottenuto per la finale uno degli ascolti più bassi rispetto a tutte le precedenti edizioni ( 2.378.000 e il 21,1% di share contro i 2.575.000 e 23.3% del 2022 e i 3.317.000 e 22.97% del 2021), non dovrebbe avere, almeno al momento, progetti in piedi con Mediaset.

Quando inizia e come funziona

Non c'è una data ufficiale per la partenza di Temptation Island Winter, ma potrebbe essere tra dicembre di quest’anno e marzo 2024. Bocche cucite su location e protagonisti, ma molto probabilmente si seguirà lo stile del nuovo Grande Fratello con Nip e Vip sotto lo stesso tetto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 12:38

