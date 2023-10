Ultimi step di selezione per i giudici di X Factor: giovedì 19 ottobre Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan devono restringere la loro rosa di opzioni e formare la squadra definitiva che arriverà ai Live a partire da giovedì 26 ottobre. Svelata già una delle sorprese: super ospite del primo live Laura Pausini.

X Factor 2023: giovedì le Home Visit. Morgan favorito alla vittoria e ai live arriva Laura Pausini (Ph_VBettoja)

Home visit

Giovedì 19 ottobre su Sky e in streaming su NOW arriva il momento delle Home Visit, la fase conclusiva delle selezioni di quest’anno, il momento in cui i quattro giudici di X Factor individueranno i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show.

Come funzionano

Dopo la corsa delle Audition e dei Bootcamp, al termine della quale Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan hanno ristretto la rosa dei concorrenti a 20 artisti, 5 per ciascuno, ora i giudici ritroveranno i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit che si svolgeranno in una atmosfera intima e “privata”, molto personale, limitata solo a giudici e concorrenti. Per quasi due giorni interi, il giudice con la propria squadra saranno lontani da ogni distrazione.

I 5 artisti di ogni squadra dovranno esibirsi ancora una volta davanti al proprio giudice, soprattutto potranno chiedere lui consigli, parlarsi in maniera sincera e quasi confidenziale in un contesto lontano dalle luci di uno studio tv e dal pubblico sugli spalti: un modo per iniziare a stringere un rapporto fatto di armonia e fiducia e ricevere suggerimenti che saranno preziosi qualunque sia la scelta.