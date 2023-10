Corona va in gol sugli ascolti, ma l'intervista con Nunzia De Girolamo per molti è in fuorigioco

Fabrizio Corona incassa (non solo i 10mila euro di cachet) ma anche la censura da parte della Rai. Lo dice a "Striscia la Notizia" quando gli consegnano il Tapiro d'oro. Parla di un audio che lui aveva consegnato al programma "Avanti Popolo" di Nunzia De Girolamo che però non è stato mandato in onda. Così dice Corona.

Tuttavia la sua ospitata alla Rai ha fatto discutere non poco tra i vertici Rai. Il servizio pubblico ha un codice etico da rispettare e nel caso di Corona - seppure abbia scontato tutte le sue condanne - più di qualcuno ha tirato in ballo la questione. Come mai però le polemiche sono sorte solo per l'ospitata dalla De Girolamo e non prima, quando Fabrizio Corona è stato ospite di "Domenica In" e di "Belve"?