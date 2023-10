Corona ad Avanti Popolo, social indignati: «Pago il canone e mi vergogno». «Fazio no e questa roba sì?»

di Redazione web

Pioggia di polemiche sulla Rai per la scelta di Nunzia De Girolamo di ospitare ad Avanti Popolo, su Rai3, Fabrizio Corona. L'ex paparazzo aveva annunciato altre rivelazioni, dopo le accuse a Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo a cui sono seguite una squalifica per lo juventino e un'inchiesta della Procura di Torino per l'ex milanista e l'ex romanista.

Le reazioni indignate sui social

In particolare sono apparse reazioni indignate su X. «Rispetto, Onore, insulti ai giornalisti, etica, lezioni di vita, parallelismo tra chi ricatta e chi fa due scommesse, prove fittizie, bluff Pago il canone, e mi vergogno», scrive un utente.

Altri fanno notare che la scelta della Rai serva solo ad alzare gli ascolti del programma condotto da De Girolamo. Motivo che provoca critiche accese: «La RAI non ospita Saviano e Fedez e pontifica questo pluripregiudicato pagandolo con i soldi del canone. Vergogna», scrive un altro utente. In molti, infine, contestano la scelta di dare spazio a Corona e aver mandato via Fabio Fazio.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Ma ancora Corona sulla Rai? I soldi che non volevano pagare a Fazio hanno deciso di investirli in questo modo?</p>— MargoOltreLaSiepe (@Margo_Channing) <a href="https://twitter.com/Margo_Channing/status/1714391040352743760?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Finora intervista vergognosa. Nessun contraddittorio. Solo una specie di comizio di un criminale che si lascia andare a parole pericolose e al limite della legalità. Senza un fatto o una prova. #corona #Scommesse #avantipopolo — Andrea de Angelis (@deangelisrr) October 17, 2023

Pagato dal servizio pubblico per sfottere Report. Il programma di punta della stessa rete.#avantipopolo — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 17, 2023

Rai 3 per alzare gli ascolti di#AvantiPopolo consente a Nunzia De Girolamo di ospitare Fabrizio Corona per parlare del calcioscommesse. La conduttrice prova ad interromperlo lui la ferma e continua il monologo. Poi però lei si vendica e ne celebra gli scoop. pic.twitter.com/Fs3vbTGzLz — carotelevip (@carotelevip) October 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 23:24

