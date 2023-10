Scommesse, parla l'agente di Tonali: «Sta giocando una partita contro la ludopatia»

di Redazione web

L'agente di Sandro Tonali, Giuseppe Riso, ha rotto il silenzio sul coinvolgimento del giocatore nella vicenda scommesse, dopo che il nome dell'ex centrocampista del Milan era emerso prima dalle presunte rivelazioni di Fabrizio Corona, poi da un'inchiesta della Procura di Torino, con la polizia che aveva notificato un avviso di garanzia a Tonali e Niccolò Zaniolo in ritiro a Coverciano con la Nazionale.

«Sta giocando contro la ludopatia»

«È molto importante che in questo momento questi ragazzi non si sentano soli.



«Spero che la sua esperienza salvi la vita anche a quei ragazzi, magari non così benestanti, che incappano nello stesso errore», ha aggiunto il procuratore del centrocampista italiano ad un convegno organizzato presso l'Ambasciata italiana di Londra. Riso ha anche voluto ringraziare pubblicamente il presidente della Figc, Gabriele Gravina, per essersi «impegnato a non abbandonare» chi verrà trovato colpevole di scommesse illegali. Intanto, Tonali potrebbe già tornare in campo nel prossimo fine settimana: «l'ho sentito ieri sera, si è allenato un'ora e mezza e mi ha detto che durante l'allenamento è stato bene», ha concluso Riso.

