Fagioli patteggia e cambia vita, accordo sulla squalifica: perderà tutta la stagione, il conto monitorato e testimonial nelle scuole

Otto mesi di squalifica e altri cinque con "pene accessorie": questo l'accordo raggiunto dai legali di Nicolò Fagioli con la Procura della Ficg per aver scommesso sul calcio. Il centrocampista della Juventus ha patteggiato la pena, perderà dunque tutta la stagione ma ha evitato il peggio: la giustizia sportiva, infatti, prevede una squalifica "non inferiore a tre anni" per chi piazza scommesse sul proprio sport. Il 22enne, che è parallelamente indagato anche dalla giustizia ordinaria a Torino, secondo quanto riporta Repubblica, dovrà anche fare da testimonial nelle scuole per mettere in guardia i giovani dai rischi della ludopatia.

