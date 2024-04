Franco Zampedri muore dopo 20 anni dall'incidente: «Viveva in stato vegetativo, Alex Del Piero lasciò il ritiro per lui»

di Redazione web

Franco Zampedri è morto a vent'anni dall'incidente che lo ha ridotto in stato vegetativo. L'ex tecnico universitario di Pergine (Trento) aveva 33 anni quando ha dovuto dire addio alle sue passioni, la musica (suonava la tromba), la sua squadra del cuore (tifosissimo della Juventus), la fidanzata Cristina Bertoldi. Quel 4 luglio 2004, Franco stava tornando a casa proprio dopo aver incontrato la compagna con la quale sarebbe andato a vivere di lì a poco nell'appartamento che insieme avevano acquistato a Sant'Orsola.

L'incidente

Mentre guidava a Canezza, Zampedri perse il controllo del veicolo in una curva brusca, finendo nel giardino di una casa sottostante la strada. L'impatto contro il volante fu devastante e lo condusse immediatamente in stato di coma, dal quale non si sarebbe mai più risvegliato. I soccorsi tardivi contribuirono a un danno cerebrale irreversibile, lasciando Zampedri in condizioni di salute precarie per il resto della sua vita. Già segnato dalla perdita della madre Carmela Berlanda nel 1993, la quale morì durante un intervento chirurgico, Franco visse anni di dolore profondo, supportato incessantemente dal padre Goffredo.

La passione per la Juventus

La passione di Franco per la Juventus e in particolare per l'ex capitano Alessandro Del Piero era ben nota. Del Piero stesso, nel 2007, lasciò un ritiro estivo a Pinzolo per fare visita a Franco, dimostrando grande umanità e supporto alla famiglia.

Gli ultimi giorni

Negli ultimi mesi, la salute di Franco era peggiorata significativamente, fino al decesso per arresto cardiaco il mattino del 18 aprile. La dottoressa Maria Teresa Mattivi, che lo ha asssistito negli ultimi anni, ha comunicato la triste notizia al padre, riconoscendo l'affetto e la cura che tutto il personale aveva sempre riservato a Franco. Il funerale è fissato sabato 21 aprile alle 14.30 a Virago.

