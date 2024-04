Papà muore per salvare il figlio rimasto intrappolato nella casa in fiamme: il piccolo in coma perde la vita 4 giorni dopo È successo a Wigan, Gran Bretagna. Le vittime sono Barry Mason, 45 anni, e suo figlio Ethan







di Redazione Web Un dramma senza fine. Una famiglia distrutta dalle fiamme di un incendio. Nella tragedia, il gesto eroico di un papà che ha sacrificato la sua vita per salvare quella del figlio di 4 anni anni. Ma nonostante lo sforzo estremo, il piccolo non ce l'ha fatta ed è morto pochi giorni dopo. È successo a Wigan, Gran Bretagna. Le vittime sono Barry Mason, 45 anni, e suo figlio Ethan. Cosa è successo L'incendio è scoppiato nella loro abitazione a Wigan. Il papà è morto nel tentativo di salvare il piccolo. Ethan, uscito vivo dalla casa in fiamme, ha riportato ustioni sull'86% del corpo ed è stato messo in coma indotto per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Dopo quattro giorni di agonia, il piccolo è morto martedì mattina. Dopo le prime indagini sull'incendio, la polizia ipotizza che possa essere stato un incidente. «Abbiamo tutti il cuore spezzato, mia sorella e gli altri suoi figli hanno perso assolutamente tutto. Mio nipote non ha voluto lasciare il papà da solo», ha scritto la zia del bimbo, Jessica, sui social. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA