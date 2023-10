Corona e il cachet: «Giusto che la Rai mi paghi per fare informazione. Darò i soldi in beneficenza per curare la ludopatia»

di Redazione web

Continuano le polemiche legate al caso delle scommesse che sta sconvolgendo il mondo del calcio. In particolare, risulta particolarmente divisiva la figura di Fabrizio Corona, che ha dato inizio a quello che, ormai, è un vero e proprio show: dagli indagati annunciati come se fossero dei concorrenti in nomination del Grande Fratello, alle ospitate in vari programmi televisivi e radiofonici. Corona, nel corso della giornata, ha rilasciato altre dichiarazioni riguardanti le sue prossime mosse.

Scommesse, la (presunta) fonte di Corona: «Zalewski? Ho inventato tutto per i soldi, mi avrebbe dato 20mila euro»

Corona, il figlio Carlos riabbraccia la mamma Nina Moric e attacca il papà: «In tv per i soldi e per il suo ego»

Corona: «Parte del cachet in beneficenza»

Fabrizio Corona si sta godendo la luce dei riflettori: dopo un periodo di oblio, l'ex re dei paparazzi è tornato sulla cresta dell'onda, diventando uno dei protagonisti di una vicenda che sta mettendo in crisi il sistema calcio italiano. Nessuno è sfuggito alle sue rivelazioni: calciatori, procuratori e società sportive. Oggi Corona, intervistato da Cruciani e Parenzo de La Zanzara, ha voluto rispondere alle polemiche legate ai compensi ricevuti nel corso delle ultime ospitate televisive: il creatore di Dillinger, infatti, avrebbe racimolato più di 30mila euro.

Queste le parole di Fabrizio Corona: «È giusto che la Rai mi paghi per fare informazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA