Spalletti, siluro contro Corona: «I calciatori sono personaggi famosi, devono stare attenti agli sciacalli»

Luciano Spalletti parla a Rai Sport dopo il caso scommesse, e si lascia scappare pesanti frecciatine contro Fabrizio Corona e non solo. Il ct della Nazionale, che in vista della doppia sfida a Malta e Inghilterra valide per le qualificazioni ai prossimi Europei deve fare a meno di Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo, coinvolti nelle accuse dell'ex paparazzo dei vip (e in un'inchiesta della Procura di Torino) parla senza peli sulla lingua.

Spalletti e la frecciatina a Corona

«I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologie e altre professioni dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare, andando ad osservare quello che sono i comportamenti dei personaggi famosi: sciacallare un po' su quello che loro fanno per avere altra pubblicità», le parole di Spalletti.



«Questo fa parte di avere delle conoscenze di quello che sei e in che contesto vivi.

