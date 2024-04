Genoa-Lazio 0-1, le pagelle: Luis Alberto mette il piede in ogni azione e segna pure, Castellanos poco concreto

di Andrea Iustulin

Al Luigi Ferraris arriva la terza vittoria della Lazio con Igor Tudor in panchina. Sconfitto il Genoa per 0-1 grazie alla rete di Luis Alberto (67') nella ripresa grazie ad un tap in ravvicinato. Solida prestazione dei biancocelesti che si rilanciano per l'Europa, gara negativa per i padroni di casa che non hanno mai spaventato gli ospiti.

PAGELLE

MANDAS 6 Serata tranquilla per l'estremo difensore greco con i padroni di casa che non si affacciano mai nella sua area di rigore. Si avverte la sua presenza quando viene in chiamata in causa dai compagni.

PATRIC 6,5 Trascorre una serata tranquilla con le punte del Genoa non si avvicinano mai nella sua zona. Lo spagnolo si sgancia con regolarità per creare la superiorità numerica sulla fascia destra.

CASALE 5,5 Un cartellino giallo immediato per un fallo su Retegui lo obbliga ad una gara attenta, l'italoargentino se ne approfitta mettendolo in difficoltà. In costante affanno e tanti errori in fase di impostazione valgono la sostituzione all'intervallo. (Dal 1' st ROMAGNOLI 6 Quarantacinque minuti per mettere benzina nelle gambe dopo l'infortunio muscolare. Tiene a bada Retegui senza problemi)

GILA 6,5 Ingaggia con Ekuban un duello interessante che finisce in parità. Si sgancia molto in fase offensiva facendosi apprezzare per i movimenti senza palla per cercare di aprire le maglie della retroguardia di Gilardino.

MARUSIC 6 Parte a destra per poi spostarsi a sinistra mantenendo un rendimento positivo. Non si fa mai sorprendere in fase difensiva e fa valere i suoi centimetri nelle mischie finali.

VECINO 6,5 Gli vengono affidate le chiavi della mediana, l'uruguaiano protegge la difesa e prova ad avviare l'azione con tranquillità. La giocata migliore è il velo che porta alla rete decisiva.

KAMADA 5,5 Gode della fiducia dell'allenatore ma non riesce a ripagarlo con una prestazione sottotono.

LAZZARI 5,5 Poco più di trenta minuti in campo prima di arrendersi per un problema al ginocchio. L'esperimento sulla fascia sinistra non ha funzionato, non impensierisce mai la difesa ligure rendendo troppo semplice la vita a Spence. (Dal 36' pt Hysaj 6,5 Gara pulita e ordinata, l'albanese si conferma giocatore affidabile per tutti gli allenatori. Preziosi un paio di recuperi nel finale a rompere il gioco avversario)

FELIPE ANDERSON 6 Pochi lampi e diversi errori di misura, azzecca però l'ultima giocata della sua partita avviando l'azione che porta allo 0-1. (Dal 22' st Pedro 6 Entra per amministrare il vantaggio gestendo il pallone nella metà campo avversaria. Non riesce a trovare la giocata per chiudere il match)

LUIS ALBERTO 7 Ha annunciato l'addio a fine stagione ma rimane uno dei giocatori migliori fra i biancocelesti. Per i suoi piedi passano tutte le azioni con lo spagnolo libero di decidere quando aumentare il ritmo, se non innesca la manovra è perchè la finalizza con la rete dei tre punti. (Dal 41' st ROVELLA 6 Pochi minuti nello stadio che lo ha visto esordire in Serie A proprio con la maglia rossoblù)

CASTELLANOS 5,5 L'impegno non manca ma non arriva mai alla conclusione. Per essere un centravanti si preoccupa troppo di combattere con i difensori e poco di finalizzare. (Dal 22' st Cataldi 6 Addormenta la partita come il tecnico gli chiede, si innervosisce nel finale per un fallo tardivo fischiato su Mandas dall'arbitro)

ALL. TUDOR 6,5 Una Lazio poco divertemente ma estremamente cinica porta a casa i tre punti che pesano per la classifica. L'Europa non è più un miraggio per i biancocelesti che ora devono concentrarsi sul ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

