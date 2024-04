Cagliari-Juventus 2-2, le pagelle: Gatti disastroso, Alcaraz spaesato. Orgoglio Vlahovic

di Fabrizio Ponciroli

L'anticipo di serie A tra Cagliari e Juventus si conclude con un pareggio 2-2. I bianconeri sotto 0-2 recuperano nella ripresa con un gol di Vlahovic e una autorete.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Segnato sul volto dall'infortunio occorso nel Derby, è protagonista di un paio di buoni interventi. Niente miracoli sui due rigori.

GATTI 4,5

Luvumbo lo fa impazzire. Non riesce mai a prenderlo. Disastroso in più di un intervento. Partita da dimenticare.

BREMER 5

Va più volte in sofferenza. Sfortunato nell'occasione che porta al primo rigore. Si riprende un po' nella ripresa.

DANILO 6

Come il resto della difesa, è spesso preso d'infilata dai veloci attaccanti sardi. La sua esperienza lo aiuta a riprendersi nella ripresa. Finisce da prezioso playmaker aggiunto.

WEAH 5

Inconcludente sulla fascia. Nonostante le buone intenzioni, non si rende mai pericoloso. Perde anche diversi contrasti (23' st McKennie 6: fisicamente si fa sentire. Molto utile nel forcing finale).

ALCARAZ 5

Non ne azzecca una. Vaga in mezzo al campo e non riesce mai ad incidere. Male anche quando prova la conclusione (1' st Yildiz 6,5: dai suoi piedi arriva la palla che porta all'autorete di Dossena per il 2-2 finale).

LOCATELLI 5

Fatica enormemente a trovare la giusta posizione in mezzo al campo. Troppo spesso prevedibile nelle sue scelte (29' st Milik 6: porta fisicità e determinazione in campo)

RABIOT 5,5

Troppo spesso fuori dal gioco.

CAMBIASO 6

Qualche buono spinto e una gamba sempre tonica. In difesa non è sempre attento ma non smette di provarci (41' st Iling-Junior sv).

VLAHOVIC 6,5

Il migliore dei bianconeri. Dopo un gol in fuorigioco, inventa una rete meravigliosa su calcio piazzato. L'ultimo ad arrendersi.

CHIESA 6

Pungolato da Allegri, gioca con grande determinazione. Inventa un assist al bacio per Vlahovic ma l'azione è viziata da fuorigioco. Manca di continuità.

ALLEGRI 5

Approccio alla partita pessimo. Le sue scelte iniziali si rivelano errate. Rischia il tutto per tutto nel finale ed è fortunato a portare a casa un punto.

