Giacomo Urtis, dopo Fabrizio Corona ritrova l'amore: mano nella mano con un uomo in Ferrari. «Fate sogni d'oro botoxini»

Giacomo Urtis ha trovato l'amore? Il chirurgo pare aver superato la "crisi" dopo le parole di Fabrizio Corona che avevano bocciato ogni possibilità di un reale matrimonio. L'ex gieffino, infatti, ha confermato di aver creduto all'ex re dei paparazzi e che sarebbe stato sul serio disposto a condividere una storia con lui se lo avesse voluto. Fabrizio Corona, dal canto suo, ha confermato nell'intervista a Belve di aver strumentalizzato la cosa per regalare un gossip estivo a discapito dell'amico che però, un po', ci aveva davvero fatto un pensierino.



Non è passato molto tempo prima che Giacomo Urtis si riprendesse dalla delusione e ritrovasse la serenità a bordo di una Ferrari: ecco cos'è successo.



Giacomo Urtis e il nuovo flirt

A bordo di una Ferrari rosso fiammante, Giacomo Urtis ha condivo le immagini con il suo nuovo amore. I due, mano nella mano per Milano, si sono poi diretti al bar. Non è chiaro chi sia il nuovo fidanzato del chirurgo dei vip, ma sembra che sia andato oltre dopo Fabrizio Corona e che ora viva la propria sessualità in modo sereno e libero: «Fate sogni d'oro botoxini», ha scritto Giacomo Urtis sui social.

Giacomo Urtis "Genny"

