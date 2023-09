Giacomo Urtis, festa di compleanno tra fuochi d'artificio e 50 rose rosse da un corteggiatore misterioso: «È Corona?»

di Redazione web

Giacomo Urtis ha festeggiato il compleanno insieme agli amici più cari nel suo ristorante preferito. Il chirurgo plastico delle celebrità ha voluto condividere su Instagram alcuni scatti della serata: dalla torta insieme ai colleghi, ai regali stupefacenti da parte di un corteggiatore misterioso, per finire con la cena insieme agli amici.

«Botoxini, finalmente sono maggiorenne. Grazie a tutti per gli auguri, per l’affetto e per il continuo sostegno», ha scritto Giacomo, o meglio Jenny, in cui scherzava sulla sua età anagrafica.

Giacomo Urtis, la delusione dopo le parole di Fabrizio Corona a Belve : «Il matrimonio? Strumentalizzata, ci sono cascata di nuovo»

Giacomo Urtis, il percorso di transizione continua: «Prendo gli ormoni, ma su quell'operazione lì...»

Giacomo Urtis ha voluto condividere alcune storie in cui mostra alcuni regali particoalre, tra cui un mazzo di 50 rose rosse. «Ieri a mezzanotte per il mio compleanno hai svegliato tutta Messina con i fuochi d'artificio e oggi 50 rose rosse... Sei speciale», ha scritto Jenny. Di chi starà parlando? Alcuni hanno pensato che le rose gliele avesse mandate Fabrizio Corona per farsi perdonare del rifiuto rifilato durante la sua intervista a Belve, dove ha negato la proposta di matrimonio.

Ma altri sono del parere che sia stato un corteggiatore misterioso...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA