Giacomo Urtis: «Sto facendo un percorso di transizione, ai gay non piaccio più, ora mi cercano gli etero»

Tra la genuina curiosità e le critiche di molti, Giacomo Urtis, il celebre chirurgo dei Vip, decide di fare chiarezza una volta per tutte sulla questione: ha intrapreso un percorso di transizione oppure no? Durante un'intervista al programma radiofonico La Zanzara, di cui è stato ospite, ha risposto alle domande con delle rivelazioni che hanno agitato ancor di più le acque.

Le polemiche sono cominciate già da tempo, in particolare da quando il chirurgo ha deciso di mostrarsi sui social con un look più femminile, lasciando i capelli lunghi e biondi e indossando capi più provocanti. Finora, però, l'ex concorrente del Grande Fratello non si era sbilanciato.

Le dichiarazioni fatte da Giacomo Urtis agli speaker de La Zanzara hanno sicuramente chiarito un punto: «Sto facendo un percorso di transizione» ammette, ma poi precisa, «Tagliare l’uc**llo? Per il momento, no, ma sto prendendo gli ormoni».

Giacomo Urtis rivela le sue relazioni

Tuttavia, il chirurgo precisa: «Mi sento io, non mi sento una donna, non mi sento un uomo», ma per quanto riguarda le sue relazioni, ha rivelato di essere molto richiesto dagli uomini, in particolare da uomini eterosessuali. «Da quando sono diventata femminile, i gay non mi guardano più.

I commenti sui social: tra critiche e conforto

I chiarimenti di Giacomo Urtis, anziché chiudere la questione, hanno fatto scattare altre polemiche. Ci sono ancora molti commenti sotto i suoi post su Instagram che sottolineano quanto poco professionale sia per un chirurgo presentarsi in questo modo, con parole più o meno taglienti, tra cui «ridicolo» o «Mascolinità Zero, Femminilità Zero... incrocio mal riuscito». D'altra parte, sono tantissimi i fan che supportano le sue scelte e le difendono con messaggi d'affetto e di sostegno.

Sulle segnalazioni delle sue foto private all'Ordine dei Medici di qualche giorno fa, infine, Urtis afferma: «Mi hanno discriminato per le foto che pubblico, ma che non sono pubbliche perché erano foto messe su Whatsapp. Io sono laureato in medicina e chirurgia e hanno chiesto l’intervento dell’Ordine dei Medici, ma io stimo l’Ordine e non mi hanno mai segnalato o detto nulla».

