Grande Fratello, scoppia un nuovo "caso Bellavia": la frase choc detta da Anita su Beatrice Luzzi

Quanto accaduto in questi giorni intorno a Beatrice Luzzi sta suscitando un notevole dibattito all'interno della casa del Grande Fratello, specialmente per quanto riguarda i commenti che sono stati espressi sull'attrice da un'altra partecipante del reality show di Casa Mediaset: Anita Olivieri. Un nuovo "caso Bellavia" sembra essere scoppiato nella Casa più spiata d'Italia.

Il nuovo "caso Bellavia"

La concorrente Nip, infatti, si è lasciata sfuggire alcune dichiarazioni sull’attrice coinquilina ma, purtroppo per lei, si tratta di parole che stanno generando molte reazioni tra il pubblico a casa, soprattutto perché molti le stanno associando al caso di Marco Bellavia del Gf Vip dell'anno scorso, in cui i "vipponi" di Alfonso Signorini furono accusati di bullismo.

Ma cosa avrà detto di tanto terribile Anita? E, soprattutto, saranno ora presi provvedimenti nei suoi confronti?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 08:15

