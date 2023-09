Giacomo Urtis risponde alle domande su Instagram: «Ecco quali sono le caratteristiche che cerco in un uomo»

di Redazione web

Giacomo Urtis si stava annoiando e, quindi, in treno, nel tragitto Roma-Milano, ha deciso di aprire il box per le domande ai suoi follower. Il chirurgo dei vip ha detto ai suoi fan che avrebbero potuto chiedergli qualsiasi cosa e lui avrebbe risposto. Giacomo ha spiegato, tra le altre cose, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo ideale e ha anche raccontato come si sente in questo momento della sua vita.

Giacomo Urtis, la rivelazione: «A volte mi sento Giacomo, altre Jenny. Devo fare chiarezza su me stesso»

Le storie Instagram di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis ha risposto ad alcune domande dei fan mentre era in treno. Qualcuno gli ha chiesto: «Cosa ti attrae di più di un uomo?», quindi, il chirurgo ha risposto: «Mi deve fare divertire, deve essere presente e, poi, non riesco a stare con gli insicuri. Infine, deve essere maschile». Qualcun altro fan gli ha domandato quale sia la sua fragilità più grande e, quindi, Giacomo ha risposto: «Mi fido troppo delle persone e penso sempre che siano tutte buone, invece, in giro, c'è una marea di cattivi senza scrupoli. Quindi, ragazzi state sempre attenti a chi vi fidate».

Infine, Giacomo ha anche risposto a un hater che gli ha chiesto se non si vergognasse ad andare in giro vestito da donna, lui ha detto: «Non mi vergogno per niente, perché dovrei?».

Giacomo e la sua altra identità: Jenny

Giacomo Urtis, un po' di tempo fa, aveva rivelato ai suoi follower di sentirsi spesso "Jenny" ovvero l'altra parte di lui. Un fan gli ha chiesto: «Jenny ma stai facendo la transizione o sei ancora total natural?», quindi, il chirurgo ha risposto: «Ho solo i capelli un po' lunghi, mi trucco un po' e comunque nella mia testa devo arrivarci step by step alle cose».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA