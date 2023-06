Giacomo Urtis atterra a Palermo: «Sono arrivato e mi hanno detto che sono una bella f**a»

di Redazione web

Giacomo Urtis è atterrato a Palermo dove trascorrerà qualche giorno in compagnia di amici e ha documentato il prima, il durante e il dopo del suo viaggio da Milano alla Sicilia. Il chirurgo plastico dei vip, che da poco si è sottoposto all'ennesimo intervento estetico (ha accorciato e rimpolpato il labbro superiore per renderlo meno cadente), in una delle sue ultime storie Instagram, ha raccontato un episodio esilarante che gli è capitato subito dopo avere raggiunto la città sicula.

Giacomo Urtis, ancora un ritocchino: «Botoxini è andato tutto bene». L'intervento "Lip Lift"

Giacomo Urtis, il nuovo intervento estetico "Lip Lift" non convince i fan: «Sembri Loredana Lecciso»

La storia Instagram di Giacomo Urtis

Occhialoni scuri, capelli biondi sciolti e cerotto post intervento sotto il naso. Così, Giacomo Urtis ha cominciato la sua giornata a Palermo, più precisamente al Mercato di Ballarò. Il chirurgo plastico, seduto in un bar locale, ha raccontato: «Allora sono qui a Ballarò e uno è passato e mi ha detto "Min*** che bella scagghiola" che tradotto significa "Che bella f***».

Al mercato, Giacomo ha incontrato anche alcuni fan che gli hanno chiesto di farsi una foto insieme. Il medico ha, poi, ripostato tutto sulle proprie storie Instagram.

Giacomo Urtis denunciato da una cliente: «Ho il volto deformato dopo una puntura»

Giacomo Urtis e il viaggio in aereo

Nelle sue storie, poi, Giacomo Urtis ha anche raccontato il suo viaggio in aereo che si è rivelato tranquillo grazie alla sua vicina di posto. Il chirurgo ha, infatti, scritto: «Grazie a lei non ho avuto attacchi di panico».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA