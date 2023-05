Giacomo Urtis, ancora un ritocchino: «Botoxini è andato tutto bene». L'intervento "Lip Lift"

di Redazione web

Giacomo Urtis si sottopone a un nuovo intervento di chirurgia estetica. Come dichiarato a Live - Non è la D'Urso, Giacomo Urtis si è già sottoposto a una serie di interventi in passato. Si è fatto asportare il grasso in eccesso, si è fatto scolpire il corpo: ha rimodellato il lato b, bicipiti, tricipiti, addominali e pettorali. Oggi si è sottoposto a un nuovo ritocchino. Ad annunciarlo è proprio Giacomo Urtis sul proprio profilo Instagram.

Quale parte del corpo avrà deciso di modificare questa volta? Scopriamolo insieme.

Giacomo Urtis, il ritocchino al volto

Dopo aver rimodellato l'intero corpo e cambiato la sua immagine, Giacomo Urtis ha deciso di sottoporsi a un nuovo ritocchino estetico.

Nelle sue stories di Instagram, infatti, si riprende mentre entra in sala operatoria e, subito dopo, scrive ai follower: «Botoxini è andato tutto bene».

L'intervento al quale si è sottoposto Giacomo Urtis è il "Lip Lift".

Sul suo canale Telegram è possibile vedere il momento dell'intervento e parte del risultato finale, per il momento ancora coperto da cerotti.

Quale sarà il prossimo intervento di chirurgia estetica che dobbiamo aspettarci da Giacomo Urtis?

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 17:48

