Belve, Giacomo Urtis e Corona intimi? Lui si infuria e attacca Francesca Fagnani: ecco cosa ha detto

di Redazione web

Giacomo Urtis parla di Fabrizio Corona a Belve, in onda martedì sera su Rai2. L'ex paparazzo risponde sui social e attacca il programma e la giornalista Francesca Fagnani. «Televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato», il suo commento.

Giacomo Urtis a Belve: «Tra me e Fabrizio Corona c'era intimità. Berlusconi? E' un bell'uomo»

Al Bano choc a Belve: «Putin una buona parte di ragione ce l’ha»

Belve, la risposta di Corona a Urtis e Fagnani

Fabrizio Corona ha commentato con una storia su Instagram, dopo essere stato tirato in ballo dal chirurgo dei vip, Giacomo Urtis: «Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del sesso come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo...», le sue parole.

Cosa aveva detto Urtis

Alla domanda se l’amore fosse ricambiato, Urtis risponde: «ti direi di sì» e la Fagnani insiste: «ma quindi è amicizia o amore?», «un ibrido» afferma Urtis svicolando. E allora la Fagnani: «Ma si è sentito in competizione con Nina Moric o con Belen?”, Urtis replica: «quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte”. la Fagnani chiede: «Però non c’è mai stato un rapporto d’amore reale, fisico, o si?». Urtis chiude il discorso: «può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre». E sui suoi attuali rapporti con Corona, ammette: «ci sentiamo ancora tutti i giorni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA