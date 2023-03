Giacomo Urtis denunciato da una cliente: «Ho il volto deformato dopo una puntura»

di Redazione web

Giacomo Urtis sta passando alcuni guai con la giustizia: il noto chirurgo plastico è, infatti, stato denunciato da una cliente che lo ha accusato di averle iniettato una dose di acido ialuronico in una parte del viso in cui, secondo l'accusa, era sconsigliato utilizzare quel genere di trattamento. A riportarlo è Repubblica. L'accaduto risale ad alcuni anni fa: era il 2018. Giacomo Urtis, oltre ad essere noto per essere il chirurgo dei vip, è anche famoso per avere partecipato a vari reality show, come ad esempio il Grande Fratello Vip.

La denuncia a Giacomo Urtis

Una donna si era rivolta a Giacomo Urtis per un intervento di chirurgia estetica in viso, che aveva a che fare con un trattamento al filler. Dopo che il chirurgo dei vip ha iniettato il liquido, il viso della donna è rimasto deformato per almeno tre settimane. Ora, la paziente sta bene ma ha deciso di denunciare comunque l'accaduto perché, dopo l'operazione, la donna aveva riportato la presenza di granulomi da corpo estraneo. La prima udienza del processo è fissata per il 5 aprile. Vincenzo Barba, il pubblico ministero, ha richiesto il processo per l'accusa di lesioni personali in ambito sanitario.

Giacomo Urtis e i social

Giacomo Urtis nella sua ultima esperienza al Grande Fratello Vip si è fatto conoscere un po' meglio dal pubblico televisivo. Il chirurgo, infatti, è molto conosciuto sui social: su Instagram è molto attivo e il suo profilo conta quasi 700 mila follower.

