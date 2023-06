Giacomo Urtis, la rivelazione: «A volte mi sento Giacomo, altre Jenny. Devo fare chiarezza su me stesso»

di Redazione web

Giacomo Urtis è molto conosciuto nel mondo dei social e su Instagram è seguitissimo. Sicuramente, i suoi follower avranno notato che, da qualche tempo, il chirurgo dei vip ha cambiato stile perché, come da lui stesso dichiarato, «desidera acquisire un aspetto vagamente femminile». In una recente intervista, l'ex gieffino ha detto che deve ancora fare chiarezza sulla propria identità e che non vuole etichettarsi ma seguire ciò che lo fa stare bene.

Giacomo Urtis ha rilasciato un'intervista a Novella2000 in cui ha parlato del suo aspetto e di come si sente a riguardo: «Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny. Ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione. Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo fatto ancora chiarezza in me stesso. È un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza».

Il chirurgo, poi, apre una parentesi anche sulla sua sessualità: «Mi sento attratto da chi mi fa stare bene, indipendentemente che sia massai mio o femmina, In una relazione non esiste solo il sesso, attività nella quale non sono nemmeno così bravo».

Giacomo Urtis ci tiene, poi, a precisare che non ci sarà nessun cambio di sesso, anche se, a qualche ritocchino estetico ricorre sempre. Ad esempio, l'ultimo che ha eseguito prende il nome di "Lip Lift" che consiste nell'accorciare il labbro superiore per renderlo maggiormente rimpolpato e farlo risultare meno cadente e sottile.

