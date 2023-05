Oriana Marzoli, lite in diretta con Elenoire Ferruzzi al compleanno di Signorini, Alfonso imbarazzato: «Catfight». Cosa è successo

Durante la festa di compleanno organizzata da Alfonso Signorini, sono stati invitati molte ex concorrenti del GfVip, tra cui non potevano mancare Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli.

Purtroppo, proprio durante l'evento, si è verificato un episodio spiacevole tra le due, che ha portato ad una discussione animata trasmessa in diretta su Instagram sui canali di Giacomo Urtis e di Matteo Diamante.

Lite in diretta tra Oriana e Elenoire: cosa è successo

Non è chiaro esattamente cosa sia scattato tra le due vippone, ma è stato riportato che si è trattato di un "catfight" che sta facendo volare i fan del trash.

L’episodio sta raccogliendo un certo successo sui social, ricordando a tutti i “bei tempi andati” di quando c’era ancora il Grande Fratello Vip in televisione.

Oriana ed Elenoire sono riuscite a rinnovarne lo spirito… Scopriamo cosa è successo tra loro.

