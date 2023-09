Giacomo Urtis, il percorso di transizione continua: «Prendo gli ormoni, ma su quell'operazione lì...»

di Redazione web

Giacomo Urtis (45 anni) ha raccontato di aver intrapreso un percorso molto importante che riguarda la sua identità di genere: la transizione. Il chirurgo plastico è molto aperto e sincero sul'argomento e ha raccontato come sta andando questa avventura molto delicata e che comprende situazioni difficili e momenti di fragilità.

Giacomo ha confessato di aver già iniziato ad assumere ormoni per il cambiamento del sesso e a sottoporsi a numerose operazioni chirurgiche per arrivare al suo ideale di bellezza. Andiamo a scoprire cosa ha detto durante una recente intervista.

Giacomo Urtis e il percorso di transizione

«Sto facendo un percorso di transizione. Se farò anche quell’operazione? Per il momento no sono così. Però sto prendendo gli ormoni. Sto passando questo momento di transizione e voglio poter mettere un perizoma come lo mette un’altra dottoressa. Quanti interventi faccio? Magari ne faccio uno all’anno. L’altro giorno ho rifatto le labbra, ma cavolate. Per ora ne ho fatti circa 40. Il lato b l’ho rifatto è la verità e lo ammetto. Ho fatto sei liposuzioni e mi rifarei il seno, ma lo voglio piccolo come quello di Martina Smeraldi», ha confessato Giacomo Urtis che ha voluto essere molto chiaro sul suo percorso.

Il matrimonio con Fabrizio Corona

Durante quest'estate sono circolate numerosi voci su una presunta proposta di matrimonio da parte di Fabrizio Corona a Giacomo Urtis.

«Guarda che è vero! Me l’ha chiesto lui.

