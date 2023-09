Giacomo Urtis, le foto hot sui social diventano un caso: «Segnalate all'Ordine dei Medici». Cosa sta succedendo

Le foto social di Giacomo Urtis diventano un caso. «La segnalazione» annunciata via Facebook dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sul chirurgo plastico Giacomo Urtis, per una foto che a suo dire lede il decoro della professione medica, «va fatta agli Ordini provinciali dei medici. Noi come Federazione nazionale degli Ordini non abbiamo giurisdizione sui singoli iscritti, solo sui presidenti». A precisarlo all'Adnkronos Salute è il presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) Filippo Anelli.

Fabrizio Corona, matrimonio con Giacomo Urtis? «Le nozze celebrate dal sindaco Sala»

Arisa nuda, Giacomo Urtis e il commento (sospetto) sul matrimonio con Corona: cosa ha scritto