Calci e pugni a medico e inferimera del 118 per una diagnosi non gradita: «Vai dallo psicologo». Circa 30 aggressioni a Napoli

di Redazione web

Non gradisce la diagnosi del personale sanitario e li aggredisce. Un episodio che si unisce a tanti altri e denuncia l'esistenza di un'emergenza sicurezza. In disaccordo con i sanitari, un uomo si è scagliato contro il medico e l'infermiera del 118 che l'avevano appena soccorso. È successo a Napoli, dove i carabinieri del nucleo radiomobile sono stati costretti a intervenire in vico Santa Maria della Neve per un'aggressione ai danni di personale di un'ambulanza.

Cosa è successo

Secondo una prima sommaria ricostruzione, un 64enne di Napoli avrebbe richiesto un intervento al 118 per un malore. Al termine della visita, poiché in disaccordo con la diagnosi dei sanitari, avrebbe spinto e preso a calci il dottore e l'infermiera dell'equipaggio. L'uomo è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Il motivo

«Intorno alle 21:10 la postazione 118 dell’Annunziata viene allertata per paziente psichiatrico in agitazione, codice giallo a vico Santa Maria della Neve, quartiere Chiaia di Napoli – si legge in una nota –. Una volta giunti sul posto l’equipaggio appura che il paziente non era in condizione di “agitazione psicomotoria” bensì in un momento di depressione ed attacchi di panico. Il medico dell’equipaggio, a questo punto, non ravvedendo una situazione di emergenza che richiedeva la loro presenza in loco, consiglia bonariamente ai parenti una consulenza psicologica, ma quest’ultima non viene gradita dall’uomo che improvvisamente si alza dalla sedia ed incomincia a prendere a calci il dottore che cerca la fuga proteggendo con il suo corpo l’infermiera.

Le aggressioni a Napoli

I dati dell'Asl Napoli 1 parlano di 16 aggressioni nel 2024. Le aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio 2024 sono 28.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 10:05

