Aggredisce la compagna e ferisce a coltellate tre persone: arrestato. Momenti di panico in ospedale a Milano

Momenti di panico in un ospedale di Milano. All'Istituto Clinico Città Studi, in via Jommelli, intorno alle 17 di oggi pomeriggio, lunedì 15 aprile, un uomo ha estratto un coltello e ha ferito tre persone che stavano cercando di disamarlo, dopo che aveva cercato di aggredire la compagna. Nessuno dei feriti è grave. L'uomo si trova ora in caserma dai Carabinieri.

L'aggressione in ospedale

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l'uomo, italiano, si è presentato in ospedale cercando la donna che aveva un appuntamento per un colloquio di lavoro: appena è uscita dall'ambulatorio lui le è saltato addosso e la donna è stata difesa da alcuni dipendenti dell'ospedale.

A quel punto l'uomo avrebbe estratto un coltello a serramanico ferendo a coltellate un infermiere di 56 anni al polpaccio destro e un 57enne dipendente dell'impresa di pulizie dell'ospedale al fianco e alla coscia sinistra. Una terza persona, un paziente di 70 anni che aveva cercato di sedare la rissa, è stato accoltellato alle mani. L'aggressore è poi scappato in strada ed è stato bloccato dai carabinieri. Non è ancora chiaro il motivo dell'aggressione.

