Arisa nuda, Giacomo Urtis e il commento (sospetto) sul matrimonio con Fabrizio Corona: cosa ha scritto

Continuano le reazioni da parte dei fan e dei personaggi del mondo dello spettacolo all'"appello" lanciato da Arisa, con degli scatti in cui si è mostrata nuda sui social. Tra queste, spicca il commento di Giacomo Urtis che per la prima volta si è espresso pubblicamente circa il gossip (smentito) di un matrimonio con Fabrizio Corona. Scopriamo insieme cosa il chirurgo ha scritto ad Arisa.

Arisa nuda, la proposta

«Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio - ha scritto la cantante su Instagram -. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo».

In allegato una serie di foto di sé in deshabillè che non sono passate inosservate.

La risposta di Giacomo Urtis

Tra i vari commenti, quello di Giacomo Urtis ha attirato l'attenzione dei fan: «Se non mi dovevo già sposare eri mia», ha scritto il chirurgo estetico.

Il matrimonio con Fabrizio Corona, gossip lanciato da Dagospia, sarebbe nato in vacanza in Sardegna, ma sul tema, l'ex re dei paparazzi aveva già chiarito si trattasse di una falsità della quale ridere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 16:45

