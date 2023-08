Arisa nuda, lo sfottò di Cristiano Malgioglio: «Cerco marito che ami il mio... ciuffo»

di Redazione web

Cristiano Malgioglio (78 anni) ha cantato l'amore in tutte le sue sfaccettature: da quello puro, a quello passionale e travolgente, passando per il dolore della fine della relazione. Purtroppo l'amore vero, quello che dura per sempre, il cantante di "Danzando Danzando" non l'ha mai trovato, ma mai perdere la speranza e, soprattutto non è mai troppo tardi!

Dopo il caso di Arisa che cerca marito tramite un post su Instagram con allegate foto senza veli, anche Cristiano Malgioglio ha deciso di utilizzare tutti i suoi mezzi per "accasarsi". Attenzione alle richieste un po' particolari.

Andiamo a scoprire che cosa ha combinato Malgioglio e soprattutto come stanno andando le candidature per diventare suo marito e la sua musa ispiratrice per i prossimi brani.

Instagram come Tinder

Cristiano Malgioglio ha pubblicato un post su Instagram dove, sulla falsa riga di Arisa, ha definito i requisiti per chi si vuole candidare ad essere suo partner per la vita. Il cantante che per anni si è «innamorato di tuo marito» ha finalmente deciso di trovare il proprio.

I requisiti sono parecchi, ma non i fan non dubitano della benevolenza di Malgioglio.

Un messaggio chiaro e semplice per i suoi follower. Chi si farà avanti? I commenti sotto al post aumentano di minuto in minuto, chissà se tra questi, la "Diva" riuscirà a trovare il suo principe azzurro.

