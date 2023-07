Cristiano Malgioglio in Turchia per amore: l'esilarante video del ballo con la "coniglietta"

di Redazione web

Cristiano Malgioglio si trova in Turchia dove ha incontrato i suoi fan. Conclusa l'esperienza ad Amici come giudice, la star si è concesso un po' di meritato riposo e ha deciso di concedersi del sano relax che l'ha portato ad Istanbul, dove, secondo i ben informati si troverebbe il fidanzato Furkan, cugino del suo ex. Cristiano avrebbe deciso di prendere casa in affitto nella capitale turca per stare accanto al suo nuovo amore. Nelle ultime ore, Malgioglio ha deciso di condividere con i suoi follower un momento esilarante della sua vacanza.

Cristiano e il ballo per il fidanzato

Cristiano Malgioglio ha pubblicato un video molto divertente su Instagram, dove saluta i suoi numerosi fan turchi e si cimenta in un ballo con una "coniglietta" di peluche.

Il video ha ricevuto moltissime interazioni ed è diventato subito virale, mentre il giudice di Amici si gode la vacanza insieme al suo fidanzato turco Furkan. Cristiano si sarà pure innamorato, ma non del marito, bensì del cugino dell'ex.

