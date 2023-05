Malgioglio e Giuseppe Giofrè a Verissimo: «Fare Amici insieme è stato bellissimo. Sui nostri flirt invece…»

di Redazione Web

Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono stati due degli ospiti della puntata di oggi, sabato 20 maggio, di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante e il ballerino si sono raccontati: hanno parlato del loro rapporto di amicizia nato proprio all’interno nella scuola di Amici e, poi, hanno anche affrontato l’argomento “amore”. Entrambi sono molto felici dell’esperienza che hanno vissuto come giudici.

<h2>L’intervista di Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè</h2>

Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè hanno raccontato come hanno vissuto l’esperienza da giudici all’interno della scuola di Amici: «È stato bellissimo, un ambiente davvero sereno che ha sempre messo a proprio agio tutti. Dietro alle quinte lavorano tantissimi protagonisti e poi i ragazzi sono veramente pieni di talento».

Cristiano, Giuseppe e l’amore

Infine, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè hanno anche parlato della loro vita sentimentale. Il cantante ha detto: «Io sono innamoratissimo ma la mia dolce metà è in Turchia, mi aveva chiesto di trasferirmi ma io non posso proprio lasciare l’Italia, quindi, per adesso faccio avanti e indietro». Il ballerino, invece, ha rivelato: «Al momento sono single, non c’è nessuno nella mia vita ma, ovviamente, sono aperto nei confronti dell’amore».

