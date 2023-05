Amici, Giuseppe Giofrè professore di danza al posto di Todaro? «Presuntuoso e pieno di dietrologie»

di Redazione Web

Indiscrezioni su Giuseppe Giofrè ad Amici. Il ballerino, ormai noto in tutto il mondo per aver ballato con artisti del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Dua Lipa e Britney Spears, è tornato nella scuola dove ha mosso i primi passi della sua carriera. Quest'anno, infatti, è stato giudice dell'edizione 23, insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Nonostante il talent si sia appena concluso, i rumors incalzano: Giuseppe potrebbe tornare nella scuola come professore di danza?

Cosa succederà?

A riportare l'indiscrezione è il settimanale Vero che spoilera come Giuseppe Giofrè potrebbe ricoprire il ruolo di insegnante di danza all’interno della scuola di Amici.

Il litigio

Secondo il settimanale Nuovo, infatti, la conduttrice giudicherebbe Todaro «presuntuoso e pieno di dietrologie e insinuazioni». Ma per il momento sono solo indiscrezioni non confermate. Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 11:15

