Fabrizio Corona con una bionda in moto: «Vado a vedere Barbie», ma quando si gira c'è la 'sorpresa'

L'ex re dei paparazzi è tornato alla ribalta e ha impugnato i mezzi social per tornare a fare ciò che sa fare meglio. Amato o odiato che sia, Fabrizio Corona è un personaggio pubblico che indiscutibilmente sa come attirare l'attenzione su di sé. Proprio ieri sera, a tal proposito, ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video in cui sfreccia in moto con una 'bionda' alle sue spalle. Ma non è come sembra.

'Barbie' a bordo

In effetti, il biondo platino che spunta dal casco è quello dell'amico Giacomo Urtis con cui condivide un rapporto sul quale entrambi hanno dato modo di parlare.

Tra i due, infatti, pare ci sia stato del tenero e, nonostante Fabrizio Corona sia felicemente fidanzato, non è da escludere che ci sia ancora.

Sul loro rapporto, Corona non ha mai smentito le voci sorte all'interno della casa più spiata d'Italia, anzi, molto spesso ha fatto sì che venissero confermate, sottolineando la normalità della cosa.

Pantaloncini neri, top brillantinato, Giacomo Urtis è pronto a partire. Fabrizio Corona sgasa con la moto e urla un caloroso: «Amore mio!», direzione cinema per vedere il film di Barbie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 19:12

