Corona e gli 800 file su Messina Denaro: «Sono sconcertato, abbiamo denunciato: perché mi indagano per ricettazione?»

«Sconcertato». È così che si sente Fabrizio Corona dopo aver saputo dell'accusa di tentata ricettazione per la quale è indagato, e lo scrive in serata arricchendo la propria story su Instagram, chiarendo ulteriormente la vicenda relativa ai file su Matteo Messina Denaro che volevano vendergli. «Moreno Pisto (il direttore del quotidiano online Mow, ndr) si è rivolto all'autorità giudiziaria, precisamente la Squadra Mobile di Palermo, presentando una denuncia in accordo con me» ricostruisce Corona su Instagram.

Fabrizio Corona, file riservati su Messina Denaro offerti all'ex paparazzo: politico e carabiniere arrestati

«Abbiamo deciso insieme - continua l'ex fotografo dei vip - che bisognava denunciare e non pubblicare alcunché, nemmeno la notizia (perché si tratta chiaramente di una notizia in sé) del fatto che fossi stato contattato per ricevere materiale di tale natura. E ciò proprio per evitare qualunque strumentalizzazione o inquinamento delle indagini. Penso di essermi comportato come si doveva e mi lascia sconcertato essere adesso indagato per tentata ricettazione! In sostanza per avere rifiutato di ricevere materiale illecito e per avere denunciato il fatto alla competente Autorità».