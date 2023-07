Antonella Fiordelisi, Corona lancia lo scoop: «Ecco chi è il suo nuovo fidanzato». La risposta di lei è epica

di Redazione web

Antonella Fiordelisi e Fabrizio Corona: è scontro social. L'ex gieffina si è ritrovata al centro di un gossip relativo al suo ipotetico nuovo fidanzato. Pare essere, però, per l'ex re dei paparazzi un buco nell'acqua. Secondo la giovane influencer, infatti, il rumor non sarebbe veritiero e, a smascherarlo, è stata proprio Antonella Fiordelisi. Ma dopo Edoardo Donnamaria non c'è davvero nessuno?

Antonella Fiordelisi contro Fabrizio Corona non si è risparmiata.

Antonella Fiordelisi, infatti, ha affermato: «Mi dispiace solo per aver rovinato il lavoro dei paparazzi, piazzati sotto casa da giorni». Inquadrando un amico e ridendo dei rumor sul suo conto, poi, l'influencer ha pubblicato un video in cui mostra il volto di un amico che per molti sarebbe il presunto nuovo fidanzato e in un altro video si è mostrata a cena in un ristorante continuando ad ironizzare sul gossip in corso: «Beveva un calice di vino bianco e indossava una camicia nera. Fonti certe...», ha scritto bevendo un calice di vino rosso e una camicia bianca. Fabrizio Corona non ha ancora replicato, ma avrà davvero torto?

