Fabrizio Corona choc: «Fagioli della Juve è ludopatico, ha un milione di euro di debiti»

«La rivoluzione sta arrivando», annunciava poco più di un mese fa e, adesso, Fabrizio Corona sembra fare sul serio. Il ritorno del re dei paparazzi ha già vissuto di momenti di tensione per quanto riguarda il gossip. Ma non finisce qui. Sì, perché dopo aver spiegato agli appassionati di rumor e indiscrezioni il perché della fine della relazione tra Belen e Stefano De Martino e aver dichiarato che Ilary Blasi aprirà a breve il suo canale OnlyFans, ecco che Corona torna a sganciare bombe al vetriolo anche nel mondo del calcio. E questa volta il protagonista è il giovane talento della Juventus: Nicolò Fagioli.

Fabrizio Corona: l'attacco a Nicolò Fagioli

Corona lancia la sua indiscrezione choc sul canale Telegram aperto a tutti, anticipando cosa poi viene spiegato nel dettaglio in quello dedicato ai soli abbonati. Questa volta, però, nessuna soubrette o showgirl coinvolta. Nessun problema amoroso. Ma accuse pesantissime contro Fagioli, prospetto della Juve e futuro della Nazionale azzurra. «Nicolò Fagioli è un calciatore italiano, centrocampista della Juventus e futuro talento del calcio italiano, ha soltanto 22 anni ed è già una colonna portante della Juventus e della Nazionale - scrive Corona sul suo canale Telegram -. A questa giovane età e con quella faccia così pulita, da bravo ragazzo, tutto pane e calcio, nasconde una clamorosa dipendenza».

Questa presunta dipendenza, spiega Corona, è dalle scommesse o dal gioco: la ludopatia. «Quando ho saputo la notizia non ci credevo, perché di solito a pelle riesco a capire come sono fatte le persone, anche guardando semplici fotografie, video e immagini. La notizia, infatti, mi ha sconvolto. Lo scrivere a tutte le ragazze in direct su Instagram è una prassi comune del giovane calciatore medio senza arte né parte mentale, o cerebrale, ma avere una grave dipendenza dalle scommesse/gioco "ludopatia" specie a 20 anni è un problema a dir poco clamoroso», commenta Corona.

I presunti debiti di gioco

Ma non è finita. Corona, infatti, non si limita a scrivere che il calciatore juventino è ludopatico, ma si spinge addirittura a quantificare i debiti che avrebbe, dovuti alla sua patologia: «Il ragazzo è diventato un calciatore professionista da poco, quindi i suoi guadagni non raggiungono cifre così alte, eppure mi hanno raccontato in maniera assolutamente credibile, che sia già sotto di oltre 1 milione di euro di debiti per gioco d'azzardo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 14:57

