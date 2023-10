Grande Fratello, Beatrice Luzzi nei guai. Le ragazze della casa chiedono la squalifica: «Ha detto cose gravissime senza microfono»

Amore in bilico tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. L'attrice vive delle profonde insicurezze nei confronti del concorrente, e Garibaldi preferisce sfogarsi con le ragazze del Grande Fratello. Il ragazzo ha riferito in modo non proprio corretto le parole della Luzzi scatenando addirittura una richiesta di squalifica. Ma andiamo con ordine.

Squalifica per Beatrice

A seguito di un gioco tra gli inquilini del Grande Fratello in cui Massimiliano Varrese ha detto di voler dormire con Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi si è ingelosito ed è partita una lunga discussione tra i due. Beatrice in cerca di sicurezze ha chiesto a Garibaldi: «Se fosse venuta un’altra al posto mio, ci saresti stato con la stessa facilità?».

Una domanda chiara e molto tenera allo stesso tempo, l'attrice gli ha solo chiesto se lui si sarebbe fatto avanti con lei se non fosse stata lei a fare il primo passo. Garibaldi però, offeso dalla richiesta, decide di sfogarsi con Anita, Samira e Angelica.

Ne riferire però la litigata Giuseppe utilizza parole sbagliate, dicendo che Bea le ha dato del "ragazzo facile" - che vengono subito colte al balzo dalle altre trasformandolo in un vero e proprio caso. Letizia è tra quelle che si scaglia più duramente: «Ha detto una cosa grave mentre non aveva il microfono. Ha detto tipo ‘te ti dai a tutte perché sei un ragazzo facile’. Giuro me l’ha appena detto Anita. Tu immagina se fosse stato Giuseppe ad averlo detto a lei. Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato. Un uomo qui avrebbe preso la squalifica. Però la donna può dire una cosa del genere ad un uomo? Ma che discorso è? Perché al contrario sarebbe stato più grave? Queste cose non si dicono. Sei un ragazzo facile in base a cosa? Lei intendeva proprio un ragazzo facile con le donne. Della serie che la prima che ti viene intorno tu ci vai. Anche Sami ha confermato che l’ha detto senza microfono. Se era un uomo comunque lo buttavano fuori».

La reazione di Varrese e Fiordaliso

Massimiliano Varrese, che non era presente non fa nulla per smorzare la polemica, anzi rincara la dose: «Ma dai ma veramente ha detto una cosa così pesante? Non può dire una cosa del genere. Però se Giuseppe aveva addosso il microfono l’audio lo becca lo stesso e sarà stato registrato».

L'unica a predere le difese di Beatrice è Fiordaliso, anche se non sembra essere molto convinta: «Vabbè dai ragazzi è un modo di dire. Non penso nemmeno che sia stato detto nel modo in cui intendete voi».

