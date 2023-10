Elisabetta Gregoraci, quanto costa la retta della nuova scuola di Nathan Falco Briatore: è la più cara al mondo

di Redazione web

Nathan Falco Briatore pronto a spiccare il volo lontano da mamma Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Flavio Briatore ha mostrato nelle ultime storie pubblicate su Instagram quello che per mamma e figlio è senz'altro un grande cambiamento: il ragazzo, 13 anni, si è trasferito da Montecarlo a Ginevra per frequentare la scuola più costosa al mondo, così come auspicato dal padre. Meno favorevole la Gregoraci, che non ha nascosto l'emozione provata al termine della giornata insieme a Nathan Falco: «Il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso...quelle giornatine intense che poi la sera crolli. I mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare, ma la vita è bella anche per questo», ha scritto a corredo di una foto.

Ma qual è la scuola scelta per Nathan Falco Briatore e quanto costa la retta? Scopriamolo insieme.

Elisabetta Gregoraci, quanto costa la scuola di Nathan Falco

Nathan Falco Briatore, 13 anni, ha lasciato Montecarlo alla volta della Svizzera, precisamente per la località di Rolle, sulle sponde del lago di Ginevra. Il figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci è ora uno studente del prestigioso Institut Le Rosey, considerato la scuola più costosa al mondo. Nel collegio bilingue sono iscritti rampolli della nobiltà, figli di personaggi influenti della finanza, della politica e del mondo dello spettacolo. L'istituto ha una sede itinerante, che nei mesi estivi e primaverili è per l'appunto nel campus di Rolle, dove un castello medievale fa da reception, mentre d'inverno, tra gennaio e marzo, gli studenti si trasferiscono a Gstaad, rinomata località di montagna. Il convitto accoglie studenti dai 7 ai 18 anni, che seguono lezioni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16, alle quali si aggiungono due ore di attività extra scolastiche.

Le Rosey è considerata la scuola più costosa al mondo, e non c'è da stupirsi se la sua retta supera i 100mila euro all'anno.

