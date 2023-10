Alessandro Basciano va a Verissimo dopo l'accusa di tradimento di Sophie Codegoni: «Dirò tutta la verità, saranno ca**i amari»

di Redazione web

Aveva chiesto il diritto di replica a Verissimo, nonostante la padrona di casa Silvia Toffanin si era mostrata dalla parte di Sophie Codegoni quando, neanche una settimana fa aveva raccontato dei tradimenti, ma è stato accontentato e Alessandro Basciano sarà ospite della nuova puntata del programma di interviste, sabato 21 ottobre. Ad annunciarlo, il canale social Instagram di Verissimo, che Alessandro ha prontamente condiviso sulle sue storie.

L'intervista di fuoco di Sophie aveva lasciato tutti senza parole, ma il dj si era detto deluso dalle parole della sua (ormai) ex fidanzata e pronto a dire tutta la verit, o, per meglio dire, la sua verità.

Le prime parole di Ale Basciano dopo l'intervista di Sophie

«Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) - ha scritto Alessandro Basciano su Instagram -. Visto che non ha rispettato lei in primis. Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l'odio che porta le persone a tanta perfidia per un attino di gloria. Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. Ps. Da persona innamorata mi prendo la responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse son calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente», ha scritto Alessandro Basciano, promettendo che avrebbe detto la verità.

