Sophie Codegoni pesca "le corna" al Mercante in Fiera: «Le terrò fino alla fine, parlano di me»

di Redazione web

Sophie Codegoni sta vivendo un momento molto delicato della sua vita, dovuto alla separazione dal compagno e papà di sua figlia, Alessandro Basciano. Recentemente, in un'intervista rilasciata a Verissimo, l'influencer ha spiegato il motivo per cui ha lasciato l'ormai ex fidanzato, raccontando di avere scoperto il tradimento di lui con la sua ex fidanzata. Purtroppo, il destino è stato beffardo con Sophie anche durante la sua partecipazione al "Mercante in Fiera".

Sophie Codegoni, mamma Valeria Pasciuti: «Celine sarà orgogliosa di te»

Sophie Codegoni: «Alessandro Basciano dormiva durante il parto». Ma ecco cosa postavano poco prima su TikTok

Nelle scorse ore, è andata in onda una puntata speciale del Mercante in Fiera, gioco condotto da Pino Insegno in onda tutti i giorni su Rai2. Questa volta, l'appuntamento prevedeva la presenza di vari vip e, infatti, al tavolo c'era Roberta Capua, Pierpaolo Pretelli e Sophie Codegoni. Tutti e tre, dopo la loro entrata in studio, hanno raccontato a Pino qualcosa delle loro vite e l'influencer ha detto di essere una mamma felice e che, proprio quel giorno, era il complimese della sua Celine. Poi, i concorrenti hanno pescato le carte e Sophie ha preso proprio quella de "le corna". Nessuno ha fatto riferimento ai recenti episodi ma quando il conduttore le ha chiesto che simbolo volesse portarsi fino alla fine, lei ha risposto (con una sottile frecciatina?): «Le corna! Perché sono scaramantica e penso che me le terrò fino alle fine». Comunque, mentre la giovane mamma parlava di scaramanzia, in sottofondo c'era il brano di Annalisa, Mon Amour, che cantava: «Ho visto lei che bacia lui, che bacia me...».

Sophie Codegoni e il rapporto con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni, durante l'intervista a Verissimo, ha detto di non volere tornare sui suoi passi in merito al tradimento e, quindi, di non volere perdonare il gesto di Alessandro Basciano. In questo momento, l'influencer desidera solo stare con la sua bambina e impegnarsi nel lavoro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA