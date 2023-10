I Cesaroni tornano alla Garbatella? Claudio Amendola e l'annuncio in diretta: e i fan già sognano

Hanno fatto sognare milioni di italiani che una volta a settimana non perdevano occasione di seguire le vicende divertenti della famiglia più numerosa e insolita dell'Italia. I Cesaroni hanno lasciato il segno in ognuno di noi. Sono passati oltre quindici anni da quando uscì la prima stagione della fiction targata Mediaset che incollò alla televisione migliaia di bambini diventati ormai adulti. Claudio Amendola, protagonista della serie nei panni di Giulio Cesaroni, è sttao ospite di Silvia Toffanin e hanno parlato proprio della serie storica di Canale 5.

Claudio Amendola a Verissimo: tornano i Cesaroni? «Mia mamma interpreterà un piccolo ruolo»

Il ritorno dei Cesaroni

Ieri 15 ottobre 2023, Claudio Amendola in collegamento a "Verissimo" ha alluso ad un possibile ritorno alla Garbatella. Nessuna notizia certa ma tanta speranza tra il pubblico che ha ascoltato le parole dell'attore romano. La padrona di casa lo ha riportato indietro nel tempo con un video in cui sono apparse diverse clip della fiction I Cesaroni. Così dopo essersi emozionato davanti alle immagini che hanno fatto parte della sua vita professionale, con un'aria ironica e ammiccante Amendola ha affermato: "Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…". La sua frase ha fatto il giro del web soprattutto perché è stata seguita da una risata da parte della conduttrice come se sapesse già la verità e il gesto di silenzio dell'attore romano. Che sia davvero arrivato il momento per I Cesaroni di tornare alla Garbatella? La prima stagione di I Cesaroni è andata in onda nel 2006 su Canale 5 ed il successo fu dietro l'angolo fin dalla prima puntata. Il cast dell'epoca fu eccezionale quasi da sembrare una vera e propria famiglia romana. Tanti agli attori di fama nazionale come papà Giulio, interpretato da Claudio Amendola, mamma Lucia interpretata da Elena Sofia Ricci e poi ancora Max Tortora nei panni di Ezio Masetti. Un ritorno della famiglia Cesaroni alla Garbatella è senza dubbio amarcord per intere generazioni. Attualmente, le prime tre stagioni sono disponibili su Netflix. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: PROJECT A_KORBEN



LEGGI ANCHE: – Garbatella, l'inaspettata origine del nome del noto quartiere di Roma

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA