Micol Olivieri e i Cesaroni su Netflix: «Non lo guardo, è un capitolo chiuso. Neanche i miei figli...»

di Redazione Web

E dopo anni, lo sentiamo di nuovo, Matteo Branciamore. «Sai cosa c'è? C'è una girandola che ruota intorno a me, se non si ferma c'è un perché». È questa la sigla della serie I Cesaroni, la popolare fiction con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci nei panni di Giulio e Lucia, due ex compagni di liceo che scelgono di sposarsi costringendo la rispettiva prole a convivere sotto lo stesso tetto. Con i guai che non tardano ad arrivare. Rivalità, cottarelle e tante risate per una famiglia allargata riuscita a restituire uno spaccato della Roma più vera e genuina, e che oggi rivive su Netflix. E proprio nelle ultime ore, Micol Olivieri (Alice nella serie tv), ha risposto ad un box di domande delle fan nelle sue Instagram stories esprimendo la sua opinione in merito alla proiezione della serie su Netflix. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Micol Olivieri e la sua casa del cuore: «Avevo il mio angelo custode, ma Christian si sentiva soffocare»

Micol Olivieri: «Mi piace guadagnare bene. Che lavoro avrei fatto? La psicologa»

«No. Non lo riguardo mai e non ho mai capito il vero motivo - ha sottolineato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -. Probabilmente perché nella mia testa è un capitolo chiuso, non lo so. Infatti, anche i miei figli non hanno mai visto le puntate dei Cesaroni.

Poi, l'ex attrice ha aggiunto: «Da quando i Cesaroni sono arrivai su Netflix molte persone hanno pensato e sperano in un'ultima serie. Secondo me si tratta di un sogno e di una pura utopia. Io non recito da tantissimi anni perché ho voluto lasciare quel mondo. Forse, sarebbe carino farlo con attori diversi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA