Micol Olivieri e la sua casa del cuore: «Avevo il mio angelo custode, ma Christian si sentiva soffocare»

Casa è il posto in cui si continua a cercare calore e rassicurazione. Per questo è importante che regni sempre l'armonia. Lo sa bene Micol Olivieri, ex attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, che nelle ultime ore, ha pubblicato nelle sue Instagram stories, una serie di video in cui spiega quanta importanza ha per lei avere feeling con una casa. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Comunque sembra assurda come cosa, ma noi come famiglia abbiamo sempre pensato che le case avessero un'energia - ha raccontato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Una cosa che consiglio è quella di vedere più di una volta quella casa e di cercare di sentire che tipo di energia emana. Io comprai una casa che ora ho in affitto e nella quale ho vissuto solo 2 anni. Una casa di grande cambiamento per me ma nella quale non tornerei mai. Me ne sono convinta ancora di più perché le persone che sono state in quella casa non sono state più di due anni e tutte hanno affrontato grandi cambiamenti. In positivo e in negativo, hanno fatto delle scelte importanti in quella casa».

«Dentro quella casa avevo il mio angelo custode ma ci sono accadute delle cose strane - ha concluso Micol Olivieri -. Christian invece si sentiva soffocare, nonostante poi abbiamo dei bei ricordi dei primi tempi insieme». Abbiamo vissto lì solo sei mesi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 20:17

