Micol Olivieri, la felicità per la spunta blu su Instagram. L'hater: «Ti cambia la vita? Ridicola». Lei risponde così

La spunta blu su Facebook o Instagram ora si può comprare. Lo sa bene Micol Olivieri, l'attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, che nelle ultime ore ha espresso tutta la sua felicità per aver acquistato la spunta blu che ora compare sul suo profilo Instagram.

Alcuni utenti, però, non hanno gradito l'atteggiamento dell'attrice, tant'è che quest'ultima è stata criticata da alcuni fan. Per questo motivo, Micol Olivieri ha ritenuto opportuno pubblicare nelle sue Instagram stories un commento di un utente facendo chiarezza una volta per tutte sulla situazione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto.

La risposta di Micol Olivieri

«Io ti ho sempre seguito ma vorrei capire una spunta blu ti cambia la vita? Perché devi pagare qualcuno per averla.

Poi, ha aggiunto: «Non mi serviva certo per sentirmi "famosa" o più degli altri. Ad oggi con l'abbonamento possono richiederla tutti ma non è detto che venga accettata»

