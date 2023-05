Micol Olivieri e la tv che non paga bene: «Non hai nulla da dire, dovresti andare in fabbrica» . E lei ribatte così

di Redazione Web

Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, nelle sue ultime Instagram stories ha risposto alle critiche degli hater che hanno messo in discussione un argomento da lei affrontato nei giorni precedenti.

L'attrice aveva dichiarato che la televisione, in particolare Mediaset, non paga abbastanza. Per questo motivo gli hater hanno dato sfogo a moltissime critiche. «Non frequenta i salotti Mediaset perché non la chiamano visto che non ha nulla da dire», ha scritto un hater. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Micol Olivieri sorprende: «Carriera in Mediaset? Mai stata la mia aspirazione. I soldi della TV sono pochi»

Le critiche degli hater

Raramente presente in televisione nelle vesti di opinionista, Micol Olivieri ha spiegato ai suoi fan il motivo che l'ha spinta ad abbandonare la televisione. A quanto pare però gli hater non hanno apprezzato i suoi chiarimenti. «Ci sarà un motivo se non hai continuato come attrice», ha scritto un utente.



E ancora: «Sicuramente a breve la vedremo al Grande Fratello che la pagano bene.

Micol Olivieri risponde alle critiche su Instagram

L'attrice è stata diretta e senza peli sulla lingua ha risposto alle critiche degli hater. «Capite che se dessimo peso a tutto quello che la gente dice su di noi smetteremmo di essere chi siamo. Leggo queste ca****e da quando ho 13 anni. Ci sono stati momenti difficili in cui mi sono sentita sopraffatta dalle parole delle persone. Io so ormai da tempo chi sono e cosa ho costruito», ha risposto Micol nelle sue Instagram stories.

